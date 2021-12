Lorient vs Psg | tutto quello che c' è da sapere

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha vinto solo una delle ultime 13 partite contro il Psg in Ligue 1 (1N, 11P), la più recente lo scorso gennaio (3-2). Nessuna squadra ha vinto più partite in Ligue 1 in casa delrispetto al Psg (otto su 14). Ilè reduce da sette sconfitte di fila in Ligue 1, la propria striscia peggiore di sempre nel massimo campionato e quella attualmente aperta più lunga. Il Psg ha raccolto 45 punti in 18 giornate di questa Ligue 1, solo il Lione (49 nel 2006/07) e lo stesso Psg (48, nel 2015/16, 47 nel 2017/18, 50 nel 2018/19 e 45 nel 2019/20) hanno fatto altrettanto bene nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Ilha perso tutte le ultime tre partite casalinghe in Ligue 1 dopo essere rimasto imbattuto nelle 11 precedenti (8V, 3N); non viene sconfitto per quattro gare di fila in casa nel ...