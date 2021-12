Lei? Vende peti in vasetto | ecco quanto guadagna a settimana | cifre-choc | Video | immagini forti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Vedete questa bella e biondissima ragazza? Bene, ha trovato un modo per sbarcare il lunario davvero molto, molto peculiare.si chiama Stephanie Matto e "opera" negli Stati Uniti. A dar conto delle sue "prodezze" è Il Mattino, il quotidiano di Napoli, che racconta la storia dell'influencer. Si legge infatti: "Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, 90 Days Fiancé, perre molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato are ai follower i suoiin vasetti, a 1.300 dollari ciascuno". Esatto, proprio quello che avete letto: la bionda propone i suoiin vasetti che costano la bellezza di 1.300 dollari l'uno. E ancora, aggiunge Il Mattino: "Ora, la prorompente influencer è arrivata a ...

