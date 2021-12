La morte dei due bimbi nel campo rom mi tormenta, mi sento impotente e colpevole (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ da qualche giorno che la notizia della morte dei due bambini bulgari nel campo nomadi a Stornara mi tormenta. Sapere che un papà e una mamma hanno perso i loro figli in un rogo non mi lascia in pace. E ancor più, mi angustia aver notato che il giorno dopo la tragedia, solo il quotidiano L’Avvenire ha “aperto” la prima pagina con questa notizia. In queste ore mi chiedo: se fossero stati bambini italiani a morire in un incendio nella loro casa? Se invece che bulgari, i due fratellini di due e quattro anni fossero stati francesi, sarebbe cambiato qualcosa? E se quei due minori, anziché avere un papà 27enne che raccoglie olive (magari in nero), avessero avuto un padre avvocato, professore o giornalista, forse si sarebbe parlato molto più di loro? E ancora: ci sarà qualche rappresentante del governo al funerale di questi minori morti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ da qualche giorno che la notizia delladei due bambini bulgari nelnomadi a Stornara mi. Sapere che un papà e una mamma hanno perso i loro figli in un rogo non mi lascia in pace. E ancor più, mi angustia aver notato che il giorno dopo la tragedia, solo il quotidiano L’Avvenire ha “aperto” la prima pagina con questa notizia. In queste ore mi chiedo: se fossero stati bambini italiani a morire in un incendio nella loro casa? Se invece che bulgari, i due fratellini di due e quattro anni fossero stati francesi, sarebbe cambiato qualcosa? E se quei due minori, anziché avere un papà 27enne che raccoglie olive (magari in nero), avessero avuto un padre avvocato, professore o giornalista, forse si sarebbe parlato molto più di loro? E ancora: ci sarà qualche rappresentante del governo al funerale di questi minori morti ...

MediasetTgcom24 : Iss: tasso di morte dei No vax è 45 volte più alto rispetto a chi ha terza dose #covid - HuffPostItalia : Iss: 'Il Booster riduce del 93,4% i casi gravi e il rischio morte è 45 volte meno dei no-vax' - GuidoDeMartini : Messina, la morte della prof Turiaco. Depositata la perizia dei consulenti: nesso causale con Astrazeneca - alexcorlazzoli : La morte dei due bimbi nel campo rom mi tormenta, mi sento impotente e colpevole - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Fin quando saremo così indifferenti persino alla morte di un bambino non potremo dire di vivere in un paese civile' Di @a… -