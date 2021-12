Juventus, Luca Moro prossimo acquisto possibile (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo Tuttosport, la Juventus in vista dei prossimi acquisti di mercato starebbe valutando anche Luca Moro. “Attaccante classe 2001 di proprietà del Padova che sta segnando a ripetizione col Catania in Serie C (18 gol in 18 gare) – scrive Tuttosport- i bianconeri sono attenti alla sua crescita e lo starebbero valutando per un discorso fra prima e seconda squadra. Sul giocatore però sarebbe in vantaggio il Sassuolo”. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo Tuttosport, lain vista dei prossimi acquisti di mercato starebbe valutando anche. “Attaccante classe 2001 di proprietà del Padova che sta segnando a ripetizione col Catania in Serie C (18 gol in 18 gare) – scrive Tuttosport- i bianconeri sono attenti alla sua crescita e lo starebbero valutando per un discorso fra prima e seconda squadra. Sul giocatore però sarebbe in vantaggio il Sassuolo”.

