Italia-Germania: Draghi, 'ora accelerare su integrazione Ue' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Questa visita contribuisce e conferma la profondità del legame tra i due Paesi ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee. Uno dei primi temi è la necessità di lavorare insieme per rafforzare e accelerare l'integrazione europea: una Ue più forte e coesa è interesse di tutti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunta alla stampa con il cancellerie Olaf Scholz.

NicolaPorro : Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le mis… - sbonaccini : The Economist incorona l’Italia “Paese dell’anno 2021”. Merito del “tasso di vaccinazione tra i più alti d’Europa… - elio_vito : Aumentano i paesi europei che legalizzano la Cannabis, Lussemburgo, ora Malta, presto Germania. Ed in Italia quando… - prestia_fabio : RT @SkyTG24: Italia-Germania, Draghi: insieme per Europa più forte. Scholz: tanto di cappello a Italia - luigi_daniele : RT @AHK_Italien: Diamo il benvenuto in Italia al neo cancelliere @OlafScholz, che oggi incontra il Presidente del Consiglio Mario #Draghi a… -