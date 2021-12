Inter, nessuna conferenza per Simone Inzaghi pre-Torino (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: il motivo della decisione Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino, ultima fatica nello straordinario 2021 nerazzurro. Il tecnico dell’Inter – per via dei tanti impegni ravvicinati – presenterà la sfida ai canali ufficiali del club, saltando quindi l’ultima conferenza stampa dell’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)non parlerà instampa alla vigilia del match di campionato contro il: il motivo della decisionenon parlerà instampa alla vigilia del match di campionato contro il, ultima fatica nello straordinario 2021 nerazzurro. Il tecnico dell’– per via dei tanti impegni ravvicinati – presenterà la sfida ai canali ufficiali del club, saltando quindi l’ultimastampa dell’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

