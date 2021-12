Gf Vip 6, Aldo Montano parla del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Se fosse tutto finto sarebbe orribile, ma se fosse tutto vero è ancora più grave perché…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Gf Vip 6. Lo schermidore ha deciso di non proseguire la sua avventura nel Reality e di ritornare a casa dalla sua famiglia. Ieri Aldo si è concesso ai suoi fan in una lunga diretta su Instagram. Montano ha parlato della sua esperienza all’interno della Casa, dicendo la sua anche su alcuni compagni d’avventura. Come riportato da Biccy.it, lo schermidore ha parlato di Alex Belli, con cui inizialmente aveva instaurato un buon rapporto di amicizia, poi interrottosi bruscamente: Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021)è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Gf Vip 6. Lo schermidore ha deciso di non proseguire la sua avventura nel Reality e di ritornare a casa dalla sua famiglia. Ierisi è concesso ai suoi fan in una lunga diretta su Instagram.hato della sua esperienza all’interno della Casa, dicendo la sua anche su alcuni compagni d’avventura. Come riportato da Biccy.it, lo schermidore hato di, con cui inizialmente aveva instaurato un buondi amicizia, poi interrottosi bruscamente: Mi chiedete cosa penso veramente di. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di. All’inizio del programma c’era una ...

