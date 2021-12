Boom di casi a Cisterna, torna l’obbligo di mascherina all’aperto. Il Sindaco: ‘Massima attenzione’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continua a crescere il numero dei pazienti positivi a Cisterna e il Sindaco, Valentino Mantini, si appella alla popolazione affinché ci sia ancora massima attenzione perché non è ancora il momento di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Oggi nel Comune, stando al bollettino della Asl, si sono registrati 12 nuovi casi. Leggi anche: Lazio, Zingaretti: «Oggi firmerò ordinanza per obbligo mascherine all’aperto» Cisterna, obbligatoria la mascherina all’aperto: ecco da quando e dove A partire dallo scorso 18 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio, con ordinanza sindacale, è stato disposto l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree più densamente frequentate del centro urbano e precisamente Corso della Repubblica (nel tratto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continua a crescere il numero dei pazienti positivi ae il, Valentino Mantini, si appella alla popolazione affinché ci sia ancora massima attenzione perché non è ancora il momento di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Oggi nel Comune, stando al bollettino della Asl, si sono registrati 12 nuovi. Leggi anche: Lazio, Zingaretti: «Oggi firmerò ordinanza per obbligo mascherine, obbligatoria la: ecco da quando e dove A partire dallo scorso 18 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio, con ordinanza sindacale, è stato dispostodi indossare lanelle aree più densamente frequentate del centro urbano e precisamente Corso della Repubblica (nel tratto ...

