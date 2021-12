Alessandro Basciano vorrebbe dichiararsi ad una gieffina? Ecco l’indiscrezione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nuovo arrivato Alessandro Basciano dopo aver puntato su Sophie, tenterà di conquistare anche il cuore di Soleil? Ecco l’indiscrezione Il gieffino Alessandro Basciano è entrato da soli pochi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e sta cercando di fare breccia nel cuore di alcune gieffine, dopo aver puntata Sophie Codegoni tenterà anche di conquistare Soleil Sorge? In queste ultime ore il nuovo arrivato si è confrontato con Giacomo Urtis rivelando di aver notato un certo feeling con la gieffina Sophie Codegoni. “Secondo me io piaccio a Sophie” rivela Alessandro intento ad indagare sul rapporto che c’è tra lei e Gianmaria, dopo aver notato un distacco dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nella Casa. Leggi anche –> soleil sorge ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nuovo arrivatodopo aver puntato su Sophie, tenterà di conquistare anche il cuore di Soleil?Il gieffinoè entrato da soli pochi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e sta cercando di fare breccia nel cuore di alcune gieffine, dopo aver puntata Sophie Codegoni tenterà anche di conquistare Soleil Sorge? In queste ultime ore il nuovo arrivato si è confrontato con Giacomo Urtis rivelando di aver notato un certo feeling con laSophie Codegoni. “Secondo me io piaccio a Sophie” rivelaintento ad indagare sul rapporto che c’è tra lei e Gianmaria, dopo aver notato un distacco dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nella Casa. Leggi anche –> soleil sorge ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - SSinisa55 : ALESSANDRO BASCIANO LA BRUTTA COPIA O COPIONE DELL' ALEX BELLI 2.0 .SPONSORIZZATO DALLA FAMOSA DITTA DI PULIZIE DE… - occhio_notizie : Intesa tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano: 'Avvinghiati così nemmeno io e Alex'. Sta nascendo un nuovo flirt ne… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip 6', Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: 'Secondo me anche io le piaccio'… - mesorottaercazz : RT @TheBitchesAcc: siete solo invidiosi perché tutti vorreste un Alessandro basciano che vi svegli e vi massaggi come ha fatto con Soledad.… -