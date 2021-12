Tragedia nelle Filippine: tifone Rai, il bilancio dei morti supera quota 100 (Di domenica 19 dicembre 2021) È salito e supera i 100 morti il tragico bilancio del tifone Rai che nelle ultime ore ha attraversato le regioni meridionali e centrali delle Filippine: è quanto risulta dai conteggi ufficiali resi noti oggi dalle autorità.Nella sola isola turistica di Bohol le vittime sono 63, ha reso noto il governatore Arthur Yap. Altre 10 persone sono decedute nelle isole Dinagat (est di Bohol), ha detto il funzionario provinciale per l’informazione, Jeffrey Crisostomo. Il tifone Rai mette a dura prova le Filippine portando il bilancio dei morti a 112 persone e a danni strutturali da milioni di euro. Delle vittime, almeno 63 sono state registrate nella sola provincia-isola di Bohol: a riferirlo il governatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) È salito ei 100il tragicodelRai cheultime ore ha attraversato le regioni meridionali e centrali delle: è quanto risulta dai conteggi ufficiali resi noti oggi dalle autorità.Nella sola isola turistica di Bohol le vittime sono 63, ha reso noto il governatore Arthur Yap. Altre 10 persone sono deceduteisole Dinagat (est di Bohol), ha detto il funzionario provinciale per l’informazione, Jeffrey Crisostomo. IlRai mette a dura prova leportando ildeia 112 persone e a danni strutturali da milioni di euro. Delle vittime, almeno 63 sono state registrate nella sola provincia-isola di Bohol: a riferirlo il governatore ...

Advertising

mike20227857682 : @RobiVil Sono due anni che ci hanno messo nelle mani sbagliate con dilettanti che hanno badato ai voti alle poltron… - speranza_viva : RT @NFratoianni: In queste ore drammatiche siamo vicini alla comunità di #Ravanusa. Cordoglio per le vittime di questa tragedia. Un ringraz… - MarvZante : Scossa a Milano. Panico, delirio, tragedia. Qui nelle Marche sono 4 anni di sciame sismico ma tutto ok. #Terremoto - IlFriuli : Pordenone, muore in un'esplosione. La tragedia questa mattina in via Gere, nelle pertinenze di un'abitazione. Nulla… - mauriziocresce6 : @govi47 Buonasera Viviana, non si è suicidato affatto, mai trovata traccia di polvere da sparo sulle sue mani, la p… -