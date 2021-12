'Stai bene?' si ferma e non fa gol: Riccardo Billi a 10 anni in campo... (Di domenica 19 dicembre 2021) Magari diventerà il nuovo Vlahovic, il suo idolo, o magari no. Sicuramente però Riccardo , dall'alto dei suoi 10 anni di età, un campione in campo lo è già. Almeno di correttezza. Pochi giorni fa ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Magari diventerà il nuovo Vlahovic, il suo idolo, o magari no. Sicuramente però, dall'alto dei suoi 10di età, un campione inlo è già. Almeno di correttezza. Pochi giorni fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Stai bene 'Stai bene?' si ferma e non fa gol: Riccardo Billi a 10 anni in campo... Così mi sono fermato per sentire se stava bene e se aveva bisogno di aiuto'. Riccardo gioca a calcio da un anno al Rinascita Doccia e alterna gli impegni sportivi con quelli scolastici alla scuola ...

