Questa sera su Rai 1 lo speciale Soliti-Ignoti Telethon | gli ospiti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un altro appuntamento da non perderesu Rai 1 per continuare a fare del bene e a donare! Come successo negli ultimi anni, tocca ad Amadeus salutare il pubblico di Rai 1 con l’ultimo appuntamento dedicato a! Dopo una settimana durante la quale in tutti i programmi della Rai si è parlato della ricerca, di tutto quello che si può e si deve fare per donare, con le storie di chi grazie alla medicina e alla scienza ha potuto continuare a vivere, staAmadeus saluta tutti per dare appuntamento alla prossima edizione. Sarà ancora “– Il Ritorno” – con una puntata, in onda domenica 19 dicembre alle 20.35 su Rai1 – a chiudere la maratona benefica a sostegno della Fondazionee della ricerca sulle malattie ...

Advertising

mengonimarco : Questa sera sarò a #Uà di @ClaudioBaglioni su #Canale5 - AmorosoOF : Questa sera... #Uà! A dopo! #TuttoAccade - mengonimarco : Ci vediamo questa sera a @chesucc3de su @RaiTre alle otto e venti. #chesucc3de @GeppiC - lookmomaicanfly : dimmi dove sei vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo colpa della solitudine non l'ho mai… - BBilanShit : RT @pilloledirock: Lunedì 20 Dicembre ore 21:30 puntata imperdibile di pilloledirock ?? ospiti con noi il grande #MaurizioSolieri storico… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa sera

il Resto del Carlino

...giallorossa ha annullato la conferenza stampa dell'allenatore Baroni in programmamattina, nel corso della quale avrebbe presentato il prossimo impegno di campionato in programma lunedì...... 'Per la mia nuova 500 blu' ....e quellaa Pomezia ...piovve!!..e come se piovve!!...e la Lambretta è sì piacevole...ma quando piove...la mitica 500... è un'altra cosa! Masarà... un'...Un altro appuntamento da non perdere questa sera su Rai 1 per continuare a fare del bene e a donare! Come successo negli ultimi anni, tocca ad Amadeus salutare il pubblico di Rai 1 con l’ultimo appunt ...Il Milan ha un ottimo trend contro le rivali di alta classifica. Ma Pioli non vanta gli stessi risultati nei duelli con il suo contendente.