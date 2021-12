Omicron avanza, Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax (Di domenica 19 dicembre 2021) Ipotesi Super green pass valido 5-6 mesi esteso a trasporti e centri commerciali. Il 22 il premier lancerà un messaggio per invitare gli italiani alla cautela Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 dicembre 2021) Ipotesi Super green pass valido 5-6 mesi esteso a trasporti e centri commerciali. Il 22 il premier lancerà un messaggio per invitare gli italiani alla cautela

Advertising

sole24ore : ?? #Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax. Ipotesi Super #greenpass valido 5-6 mes… - storm19737 : RT @fisco24_info: Omicron avanza, Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax: Ipotesi Super green pass valido 5-6 mesi esteso a… - fisco24_info : Omicron avanza, Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax: Ipotesi Super green pass valido 5-6 mesi es… - a_adamo92 : RT @sole24ore: ?? #Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax. Ipotesi Super #greenpass valido 5-6 mesi esteso… - infoitinterno : Omicron avanza, Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax -