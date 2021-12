Milan-Napoli: ultime di formazione di Sky, Elmas c’è. Fuori Hernandez (Di domenica 19 dicembre 2021) Milan-Napoli le probabili formazioni di Sky, i rossoneri tolgono Hernandez dai convocati. Elmas titolare, in panchina Politano. La gara tra Milan e Napoli che si gioca oggi alle 20.45 sarà la gara delle tante assenze, gli azzurri devono fare a meno di Fabian Ruiz, Insigne, Mario, Insigne e Osimhen. Mentre per quanto riguarda il Milan sono out Calabria, Leao, Pellegri e all’ultimo momento anche Hernandez è stato tolto dai convocati, come riferito dal Milan in un comunicato ufficiale. formazione Milan La formazione Pioli fa i conti con gli indisponibili. In porta ci va Maignan, con Florenze, Tomori e Romagnoli in difesa, mentre al posto di Hernandez gioca Ballo-Tourè. A ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021)le probabili formazioni di Sky, i rossoneri tolgonodai convocati.titolare, in panchina Politano. La gara trache si gioca oggi alle 20.45 sarà la gara delle tante assenze, gli azzurri devono fare a meno di Fabian Ruiz, Insigne, Mario, Insigne e Osimhen. Mentre per quanto riguarda ilsono out Calabria, Leao, Pellegri e all’ultimo momento ancheè stato tolto dai convocati, come riferito dalin un comunicato ufficiale.LaPioli fa i conti con gli indisponibili. In porta ci va Maignan, con Florenze, Tomori e Romagnoli in difesa, mentre al posto digioca Ballo-Tourè. A ...

