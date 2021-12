I “Romeo e Giulietta” di Sarajevo al Massimo di Palermo: “I danzatori hanno attacchi d’ansia, i suoni dei bombardamenti sono troppo per loro” (Di domenica 19 dicembre 2021) I loro corpi senza vita, sul ponte Vrbanja a Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina, sono rimasti vicini per otto giorni senza che nessuno li recuperasse. La mancanza di un cessate-il-fuoco non lo consentiva. Uccisi nel 1993 dai cecchini durante la guerra dei Balcani, Admira Ismic e Bosko Brkic si amavano. Lei musulmana lui serbo, avevano 25 anni e speravano di fuggire al massacro delle bombe. Avevano un progetto semplice. Il futuro. Altrove e insieme. Con il benestare delle rispettive famiglie. Ma non è andata così. Ora riposano fianco a fianco al Lion Cemetery di Sarajevo. E sono diventati il simbolo dell’amore che sconfigge l’odio e le differenze di credo e cultura. sono loro gli amanti di Shakespeare proiettati nella contemporaneità. Una coppia come tante che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Icorpi senza vita, sul ponte Vrbanja ain Bosnia ed Erzegovina,rimasti vicini per otto giorni senza che nessuno li recuperasse. La mancanza di un cessate-il-fuoco non lo consentiva. Uccisi nel 1993 dai cecchini durante la guerra dei Balcani, Admira Ismic e Bosko Brkic si amavano. Lei musulmana lui serbo, avevano 25 anni e speravano di fuggire al massacro delle bombe. Avevano un progetto semplice. Il futuro. Altrove e insieme. Con il benestare delle rispettive famiglie. Ma non è andata così. Ora riposano fianco a fianco al Lion Cemetery di. Ediventati il simbolo dell’amore che sconfigge l’odio e le differenze di credo e cultura.gli amanti di Shakespeare proiettati nella contemporaneità. Una coppia come tante che le ...

