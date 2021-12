GF Vip | Tommaso Zorzi fa delle pesanti accuse a Soleil Sorge

(Di domenica 19 dicembre 2021) Bene o male,fa parlare di sé, anche dopo la squalifica del compagno intimo Alex Belli dal Gf vip, e sul suo conto ora parla anche. L’occasione è un intervento pubblico, in cui l’ultimo vincitore del reality dei vip lancia una critica a distanza all’ex Uomini e donne, sulla condotta “finta e becera” che a suo avviso lei starebbe assumendo nella Casa, ma non solo. Rincara la dose, poi, accusando il reality della Casa di mancanza di autenticità, che tanto lo contraddistingueva in passato. GF Vip 6: ecco chi è il nuovo gieffino Alessandro Basciano Entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 col preciso scopo di fare strage di cuori, Alessandro ha un passato nei programmi della De Filippi ...

Furto in casa diZorzi . L'appartamento del conduttore ex concorrente del Gfè stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su Instagram. ' Considerata la fuga di notizie - ha ...Non è passato molto tempo dalle dichiarazioni fatte daZorzi sulla nuova edizione del ' Grande Fratello'. Essendo il ragazzo il vincitore della passata edizione, senza dubbio il parere conta molto, soprattutto per quanto riguarda l'andamento ...Furto in casa di Tommaso Zorzi. L'appartamento del conduttore ex concorrente del Gf Vip è stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su ...Un fulmine a ciel sereno per l'ex vincitore del "Grande Fratello Vip". Al rientro da una vacanza a Taormina, il noto conduttore ha scoperto di aver subito un furto nel suo appartamento a Milano.