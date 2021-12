Ballando con le stelle: vince Arisa (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia composta da Arisa e dal ballerino professionista Vito Coppola, vince l'edizione numero 16 di Ballando con le stelle. Nel ring finale, hanno battuto per soli 4 punti percentuale, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Al terzo posto, a pari merito, le due coppie sconfitte nella sfida con i finalisti, Morgan-Alessandra Tripoli e Sabrina Salerno-Samuel Peron. Quinte le altre due coppie arrivate in finale, Federico Lauri-Anastasia Kuzmina e Valeria Fabrizi-Giordano Filippo. Oltre alla classifica generale, sono stati assegnati anche quattro premi speciali. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo hanno vinto il Premio Paolo Rossi, per l'esibizione più emozionante; Premio Aiello, per il maggior numero di spareggi, alla coppia Alvise Rigo-Tove Villfor; Premio della giuria, per l'esibizione più intensa, a Sabrina Salerno ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia composta dae dal ballerino professionista Vito Coppola,l'edizione numero 16 dicon le. Nel ring finale, hanno battuto per soli 4 punti percentuale, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Al terzo posto, a pari merito, le due coppie sconfitte nella sfida con i finalisti, Morgan-Alessandra Tripoli e Sabrina Salerno-Samuel Peron. Quinte le altre due coppie arrivate in finale, Federico Lauri-Anastasia Kuzmina e Valeria Fabrizi-Giordano Filippo. Oltre alla classifica generale, sono stati assegnati anche quattro premi speciali. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo hanno vinto il Premio Paolo Rossi, per l'esibizione più emozionante; Premio Aiello, per il maggior numero di spareggi, alla coppia Alvise Rigo-Tove Villfor; Premio della giuria, per l'esibizione più intensa, a Sabrina Salerno ...

