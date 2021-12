Arisa vince Ballando con le stelle: le dolci parole di Vito Coppola per lei (Di domenica 19 dicembre 2021) La vincitrice di Ballando con le stelle è Arisa. La cantante che in questa edizione 2021 ha gareggiato in coppia con il maestro Vito Coppola ha trionfato sugli altri concorrenti, e alla sfida finale contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale si è aggiudicata il primo posto con il 52% dei voti. Vi raccomandiamo... Arisa racconta le difficoltà nell'accettare il suo corpo: "È cresciuto di colpo" “Non me l’aspettavo e nessuno della mia famiglia se l’aspettava”, ha commentato Arisa un attimo prima di salire sul podio del talent show di Milly Carlucci. “Grazie mille a Vito Coppola che anche con metodi non ortodossi mi ha portata fin qui, grazie a tutti, ai giudici, agli amici, ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) La vincitrice dicon le. La cantante che in questa edizione 2021 ha gareggiato in coppia con il maestroha trionfato sugli altri concorrenti, e alla sfida finale contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale si è aggiudicata il primo posto con il 52% dei voti. Vi raccomandiamo...racconta le difficoltà nell'accettare il suo corpo: "È cresciuto di colpo" “Non me l’aspettavo e nessuno della mia famiglia se l’aspettava”, ha commentatoun attimo prima di salire sul podio del talent show di Milly Carlucci. “Grazie mille ache anche con metodi non ortodossi mi ha portata fin qui, grazie a tutti, ai giudici, agli amici, ...

Advertising

mimmo_rinaldi : @Am75Am @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai Brava/o, hai capito che con i like non si vince - GiovanniRizzo11 : RT @Stefy_Simonetti: No ma come vince Arisa- #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le stelle 2021 vince Arisa con Vito Coppola. E lancia una stoccata ad Amadeus: “Niente Sanremo quest’a… - ONDANEWSweb : Orgoglio ad Eboli. Il ballerino Vito Coppola vince 'Ballando con le stelle' in coppia con Arisa -… - zazoomblog : Arisa vince Ballando con le Stelle 2021 (gallery) - #Arisa #vince #Ballando #Stelle -