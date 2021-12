Arisa incredula vince Ballando con le stelle Morgan | Lucarelli e Mariotto inadatti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ma è vero???”accoglie frastornata e felice la vittoria che ieri sera l’ha portata sul trono dicon le, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che con la finale della sua 16 esima edizione ha dominato la serata degli ascolti tv e messo a segno un record di ascolti, con picchi di oltre il 32 % e il migliore share dal 2013. Lo show è stato seguito ieri sera da una media di 4 milioni 27 mila con uno share medio del 28% mentre l’anticipazionetutti in pista ha avuto una media di 4 milioni 755 mila con uno share medio del 21.9%, mentre l’ultima puntata di Uà- Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni in onda su Canale 5, ha avuto 2milioni 82 mila spettatori e uno share del 13.4%. In coppia con Vito Coppola , la cantante si contendeva la vittoria con l’altra coppia finalista, ...

