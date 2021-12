Zaia: "Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%" (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì anche il Veneto passa in zona gialla, ma il governatore Luca Zaia, ha anticipato i tempi, firmando un’ordinanza che reintroduce le restrizioni della fascia già da oggi, perché “lo considero un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari mi confermano che il quadro epidemiologico della mia Regione sta peggiorando. Il ritorno della mascherina all’aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali” dice in un’intervista al Corriere della Sera. “Gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni 4 giorni anziché 10, anche se vaccinati; lo stesso dovranno fare i degenti, dopo il test all’ingresso in ospedale - spiega -. Questi ultimi potranno essere accompagnati da una persona soltanto e così sarà pure per gli ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì anche ilpassa in, ma il governatore Luca, ha anticipato i tempi, firmando un’ordinanza che reintroduce le restrizioni della fascia già da oggi, perché “lo considero unnel momento in cui i dati sanitari mi confermano che il quadro epidemiologico della mia Regione sta peggiorando. Il ritorno della mascherina all’aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali” dice in un’intervista al Corriere della Sera. “Gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni 4 giorni anziché 10, anche se vaccinati; lo stesso dovranno fare i degenti, dopo il test all’ingresso in ospedale - spiega -. Questi ultimi potranno essere accompagnati da una persona soltanto e così sarà pure per gli ...

