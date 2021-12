Vacanze di Natale 2021, dove si può andare e quali paesi evitare (Di sabato 18 dicembre 2021) Vacanze Natale 2021. I contagi continuano ad aumentare di giorno in giorno, la variante Omicron corre all’impazzata in Italia e in Europa. I piani per la Vacanze di Natale iniziano pia piano a saltare, e lo sconforto è alto. Diventa sempre più difficile pianificare una vacanza, soprattuto se ci si vuol spostare all’estero. Il Governo ha parlato chiaro, consigliando di spostarsi il meno possibile per queste ferie. Ma c’è chi, ovviamente, non demorde. Dunque, vediamo insieme quali sono le regole per spostarsi con facilità e soprattutto come farlo. Leggi anche: Allerta Meteo Natale e Santo Stefano, le previsioni per il 25 e 26 dicembre 2021 in Italia: freddo e pioggia in arrivo Zone Covid Free per le Vacanze di Natale Ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021). I contagi continuano ad aumentare di giorno in giorno, la variante Omicron corre all’impazzata in Italia e in Europa. I piani per ladiiniziano pia piano a saltare, e lo sconforto è alto. Diventa sempre più difficile pianificare una vacanza, soprattuto se ci si vuol spostare all’estero. Il Governo ha parlato chiaro, consigliando di spostarsi il meno possibile per queste ferie. Ma c’è chi, ovviamente, non demorde. Dunque, vediamo insiemesono le regole per spostarsi con facilità e soprattutto come farlo. Leggi anche: Allerta Meteoe Santo Stefano, le previsioni per il 25 e 26 dicembrein Italia: freddo e pioggia in arrivo Zone Covid Free per lediCi ...

