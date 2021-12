Torino | gru crolla su un palazzo | tre operai morti Alla base della tragedia un cedimento strutturale

(Di sabato 18 dicembre 2021) L'incidente in via Genova dove il mezzo, per motivi ancora da accertare, è collassato durante l'allestimento del cantiere, che serviva per la manutenzionefacciata dell'edificio, e gli...

L'incidente in via Genova dove il mezzo, per motivi ancora da accertare, è collassato durante l'allestimento del cantiere, che serviva per la manutenzione della facciata dell'edificio, e gli operai ...Erano lombarde due delle tre vittime del crollo dellaavvenuto in un cantiere in via Genova a: si tratta del 52enne Roberto Peretto , titolare della dittaEdil di Cassano d'Adda (nell'hinterland milanese), e di Marco Pozzetti , 54 anni, ...Torino è sotto shock per il tragico incidente della gru che è caduta su un palazzo di 7 piani causando la morte di tre operai ...TORINO – Si stava ultimando l’allestimento di una gru per la ristrutturazione della facciata di un condominio quando, in via Genova a Torino, si è verificato l’incidente costato la vita a 3 operai e i ...