"Sono davvero in crisi": dramma-Arisa a pochi minuti dalla diretta, la confessione (Di sabato 18 dicembre 2021) “Sono veramente in crisi”: Arisa ha confessato di essere molto agitata prima della finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda questa sera su Rai 1. La cantante, infatti, è rimasta in gara insieme al suo maestro Vito Coppola. Questa mattina, quando ha dato il buongiorno ai suoi fan su Instagram, l'artista si è lasciata andare a uno sfogo pre competizione. A pesare forse è il desiderio nascosto della vittoria o semplicemente l'ansia da prestazione prima di una serata così importante. “Ragazzi come va? Io sto bene grazie, ho appena mangiato una scatola di lupini, mi sto preparando alla finale“, ha detto ai follower nelle storie. Poco dopo non ha nascosto la preoccupazione: "E vabbè ci sta, colpi di scena! Meglio prima che dopo. Vediamo stasera che succede. Votate ciao”. Nel frattempo anche il suo partner di ballo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “veramente in”:ha confessato di essere molto agitata prima della finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda questa sera su Rai 1. La cantante, infatti, è rimasta in gara insieme al suo maestro Vito Coppola. Questa mattina, quando ha dato il buongiorno ai suoi fan su Instagram, l'artista si è lasciata andare a uno sfogo pre competizione. A pesare forse è il desiderio nascosto della vittoria o semplicemente l'ansia da prestazione prima di una serata così importante. “Ragazzi come va? Io sto bene grazie, ho appena mangiato una scatola di lupini, mi sto preparando alla finale“, ha detto ai follower nelle storie. Poco dopo non ha nascosto la preoccupazione: "E vabbè ci sta, colpi di scena! Meglio prima che dopo. Vediamo stasera che succede. Votate ciao”. Nel frattempo anche il suo partner di ballo si ...

