Messa in latino, il Vaticano replica ai tradizionalisti: tutta la Chiesa preghi con rito unitario (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Motu proprio Traditionis custodes di Papa Francesco dello scorso luglio ha messo un freno alla libera celebrazione dell'antica Messa in latino, cara ai tradizionalisti. Diversamente da Benedetto XVI che, al contrario, concesse loro molto nel suo breve papato. Non sono mancate le pressioni e le critiche, cui ha risposto la Congregazione per il culto divino, con l'ok del Papa. Nella nota esplicativa, scrive il prefetto mons. Arthur Roche: " Il Motu proprio Traditionis custodes vuole ristabilire in tutta la Chiesa di rito Romano una sola e identica preghiera che esprima la sua unità, secondo i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II e in linea con la tradizione della ...

