Manovra | Fratoianni | ' senatori progressisti dite sì a emendamento lavoratori Gkn'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Poiché dopo 4 mesi di attesa il governo ha prodotto una norma che non è contro le delocalizzazioni bensì le regola un po' meglio, mi rivolgo ai senatori progressisti: avete l'opportunità di votare l'emendamento che raccoglie la proposta dei lavoratori Gkn presentata dal sen. Mantero, dalle nostre senatrici Nugnes e LaMura ed altri". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Sostenetelo, i dipendenti delle fabbriche del nostro Paese vi guardano, e oltre le parole - conclude il leader di SI - aspettano fatti".

