Le richieste di Putin all’Occidente

(Di sabato 18 dicembre 2021) Keir Giles, direttore del Conflict Studies Research Centre e uno dei massimi esperti dello scontro tra Russia e Occidente, ha definito all’Agi la lista didel Cremlino alla Nato una “letterina dei desideri di Natale”. Per Anton Barbashin, la Federazione Russa “chiede di vedere riconosciuta la propria sfera d’influenza e non offre quasi nulla InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : richieste Putin

Intanto, con ledisui ruoli di Occidente e Nato ai suoi confini, si sta riproponendo lo schema rigido della guerra fredda . Articolo originale pubblicato su Money.it qui: La Russia ...In questo quadro forse si potrebbe trovare un accordo al di là dellecontingenti. Spostandoci al vertice trae Xi Jinping, quanto è reale e saldo questo sostegno reciproco che i due ...Il Consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, si è detto pronto a un dialogo con la Russia in merito alle proposte presentate da Mosca con l'intento di alleggerire le ten ...La Russia ha avanzato alcune proposte all'Occidente per smorzare la tensione che si è pericolosamente accesa ai confini con l'Ucraina. Mosca sta facendo pressing sulla Nato: cosa ha richiesto?