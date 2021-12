Le elezioni di Hong Kong senza opposizione e nel silenzio (Di sabato 18 dicembre 2021) La legge sulla sicurezza nazionale è servita per mandare in prigione rappresentanti dell’opposizione e sostenitori della democrazia. La vivacità della campagna elettorale e l’affluenza alle elezioni del 2019 sono un ricordo lontano. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) La legge sulla sicurezza nazionale è servita per mandare in prigione rappresentanti dell’e sostenitori della democrazia. La vivacità della campagna elettorale e l’affluenza alledel 2019 sono un ricordo lontano. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : elezioni Hong Le elezioni di Hong Kong senza opposizione e nel silenzio Le ultime elezioni a Hong Kong si erano svolte nel novembre del 2019 , prima della pandemia, mentre ancora si manifestava per le strade. Erano elezioni distrettuali, e, con circa il 75 per cento di ...

Taiwan schiera film e serie tv per frenare l'egemonia della Cina ... incentrato sul movimento dei girasoli che di fatto contribuì alla vittoria di Tsai alle elezioni ...taiwanese sta cercando di capitalizzare un momento nel quale la Repubblica Popolare e anche Hong Kong ...

Le elezioni di Hong Kong senza opposizione e nel silenzio La legge sulla sicurezza nazionale è servita per mandare in prigione rappresentanti dell’opposizione e sostenitori della democrazia. La vivacità della campagna elettorale e l’affluenza alle elezioni d ...

Rapporto Rsf 2021: record di giornalisti detenuti nel mondo Roma, 16 dic. (askanews) - Con 488 giornalisti in detenzione arbitraria in tutto il mondo, Reporters sans frontières (Rsf) non ha mai registrato ...

