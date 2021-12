La Juve Stabia sul campo della Virtus Francavilla | i convocati di Sottili

Advertising

anteprima24 : ** La Juve Stabia sul campo della Virtus Francavilla: i ... ** - NunzioMarrazzo : Juve Stabia. Sottili ritrova Tonucci, ai box in cinque per il match con la Virtus Francavilla ???????? #Calcio,… - ViViCentro : Juve Stabia, i convocati di Sottili per il match di domani con la Virtus Francavilla #convocati #JuveStabia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Virtus Francavilla-Juve Stabia, i convocati di Sottili - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Virtus Francavilla-Juve Stabia, i convocati di Sottili -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

La Virtus Francavilla di Mr Taurino, ex trainer della Viterbese lo scorso anno, ospiterà in casa lache a sua volta ha regolato in casa per 3 - 0 il Potenza, una partita interessante tra ......(Serie C) - ELEVEN SPORTS Paganese - Turris (Serie C) - ELEVEN SPORTS Potenza - Campobasso (Serie C) - ELEVEN SPORTS Taranto - Picerno (Serie C) - ELEVEN SPORTS Virtus Francavilla -(...Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Stefano Sottili ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Virtus Francavilla-Juve Stabia, valevole per la 19a giornata del ca ...La Juve Stabia, domani alle 14.30, farà visita alla Virtus Francavilla per l'ultimo turno d'andata del Girone C di Serie ...