GF Vip | Jessica Selassiè in crisi | ' Non so se restare | non c' è nessuno bono per me'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Cambio di rotta perSelassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i video caricati su ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip lo sfogo di Jessica dopo la puntata: “Non ho fan mi sento inutile” - #sfogo #Jessica #puntata: #sento - zazoomblog : Jessica Selassiè abbandona il GF Vip? I motivi della possibile scelta - #Jessica #Selassiè #abbandona #motivi - DenisDecorte : Le preoccupazioni di Jessica - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - zazoomblog : Jessica Selassié crolla nella notte e minaccia di lasciare il GF Vip: “non piaccio!” - #Jessica #Selassié #crolla… - blogtivvu : Jessica Selassié crolla nella notte e minaccia di lasciare il GF Vip: “non piaccio!” #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica

Cambio di rotta perSelassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratelloe poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i video caricati su Twitter, la ragazza ......61% di share Grande Fratello6, il cast completo Alessandro Basciano Biagio D'Anelli Carmen Russo Davide Silvestri Eva Grimaldi Federica Calemme Gianmaria Antinolfi Giucas CasellaHailé ...Cambio di rotta per Jessica Selassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i ...L’opinionista cerca di dare preziosi consigli alla principessa affinché possa godersi nel migliore dei modi questa esperienza ...