Freedom | Roberto Giacobbo riparte da Las Vegas per scoprire i segreti della mente

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 18 dicembre 2021)Nuova edizione di «– Oltre il confine», al via domani, in prima serata, su Italia 1, per 13 appuntamenti. Il programma ditornerà a raccontare luoghi misconosciuti, con reportage inediti. La stagione 2021-22 di «», inoltre, si presenta con nuova grafica e una nuova impaginazione, un’immagine più curata, grazie a telecamere di nuova generazione, e con nuovi contenuti. Tra le novità, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Intanto, in edicola, dal 18 dicembre è disponibile il 23esimo numero diMagazine. La prima puntata vede il team di «» a Las ...