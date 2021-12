Francia, da mercoledì al via vaccini anti - Covid ai bambini 5 - 11 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) A partire da mercoledì in Francia partirà la vaccinazione anti - Covid a tutti i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità di Parigi, Olivier Véran, il quale ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) A partire dainpartirà la vaccinazionea tutti itra i 5 e gli 11. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità di Parigi, Olivier Véran, il quale ha ...

