Esonero Mazzarri: il tecnico è a rischio. La situazione in casa Cagliari

La sconfitta con l'Udinese e la prestazione negativa del Cagliari mettono a rischio la panchina di Walter Mazzarri. Il pesante ko all'Unipol Domus con l'Udinese, in quella che avrebbe dovuto essere la partita della svolta del Cagliari, mette a serio rischio la panchina di Walter Mazzarri che colleziona ancora una volta una prestazione negativa. Stadio in rivolta, la situazione si preannuncia problematica e l'ipotesi del ritorno di Leonardo Semplici, esonerato e sostituito proprio dal tecnico di San Vincenzo, si fa sempre più concreta.

