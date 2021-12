Come scegliere i 10 capi da comprare ora e sfruttare per sempre? Le dritte della stylist Viviana Volpicella: “Nessuno sa più cosa sia l’occasione d’uso” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Ogni brand butta fuori la sua collezione, ma in pochissimi sanno dare la dritta su quando e Come indossarla ed usarla. La Moda insegnava e poi provocava. Adesso provoca e basta”. Viviana Volpicella ci parla con la stessa schiettezza e spontaneità con cui ogni giorno si rivolge ai 134mia followers su Instagram, i suoi “scassabombe” li definisce, sempre a caccia di consigli e di dritte che solo lei sa dargli. Barese con la Puglia nel cuore, milanese d’adozione, architetto ma stylist d’elezione, Viviana Volpicella è un’icona di stile: vi sarà capitato di intravederla tra gli scatti “rubati” fuori dalle sfilate, puntualmente presa a modello per il suo look sempre riconoscibile ma, al contempo, unico e particolare. Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Ogni brand butta fuori la sua collezione, ma in pochissimi sanno dare la dritta su quando eindossarla ed usarla. La Moda insegnava e poi provocava. Adesso provoca e basta”.ci parla con la stessa schiettezza e spontaneità con cui ogni giorno si rivolge ai 134mia followers su Instagram, i suoi “scassabombe” li definisce,a caccia di consigli e diche solo lei sa dargli. Barese con la Puglia nel cuore, milanese d’adozione, architetto mad’elezione,è un’icona di stile: vi saràtato di intravederla tra gli scatti “rubati” fuori dalle sfilate, puntualmente presa a modello per il suo lookriconoscibile ma, al contempo, unico e particolare. Ha ...

