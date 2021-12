Basket: Nba, Lakers ancora battuti dai Timberwolves e Davis va ko (Di sabato 18 dicembre 2021) Minneapolis, 18 dic. -(Adnkronos) - Per la seconda volta su due i Lakers (16-14) vengono spazzati via dal campo dai Timberwolves (14-15), che pur privi di Anthony Edwards (protocollo Covid) non hanno alcun problema a superare con un netto 110-92 i gialloviola, rimanendo in vantaggio dall'inizio alla fine e scollinando sopra i 20 punti di vantaggio nell'ultimo quarto. Il tutto grazie a un dominante Karl-Anthony Towns (28 punti e 10 rimbalzi) insieme ai 17 a testa di D'Angelo Russell e Malik Beasley. C'è davvero poco da salvare per i californiani da questa trasferta, nella quale hanno ritrovato Russell Westbrook (liberato dal protocollo Covid) ma in cui hanno tirato col 38% dal campo e il 28% da tre punti, seppur con un LeBron James da 18 punti e 10 rimbalzi. Meglio di lui ha fatto alla fine Isaiah Thomas al suo nuovo debutto in Nba: 19 punti in 22 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Minneapolis, 18 dic. -(Adnkronos) - Per la seconda volta su due i(16-14) vengono spazzati via dal campo dai(14-15), che pur privi di Anthony Edwards (protocollo Covid) non hanno alcun problema a superare con un netto 110-92 i gialloviola, rimanendo in vantaggio dall'inizio alla fine e scollinando sopra i 20 punti di vantaggio nell'ultimo quarto. Il tutto grazie a un dominante Karl-Anthony Towns (28 punti e 10 rimbalzi) insieme ai 17 a testa di D'Angelo Russell e Malik Beasley. C'è davvero poco da salvare per i californiani da questa trasferta, nella quale hanno ritrovato Russell Westbrook (liberato dal protocollo Covid) ma in cui hanno tirato col 38% dal campo e il 28% da tre punti, seppur con un LeBron James da 18 punti e 10 rimbalzi. Meglio di lui ha fatto alla fine Isaiah Thomas al suo nuovo debutto in Nba: 19 punti in 22 ...

