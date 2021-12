Zorzi contro Soleil: "Fingere lo trovo becero" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina infuocata a Soleil Sorge dopo il clamore suscitato dal caso di Alex Belli. Zorzi contro Soleil: “Fingere lo trovo becero” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tommasoha scagliato una frecciatina infuocata aSorge dopo il clamore suscitato dal caso di Alex Belli.: “lo” su Donne Magazine.

Advertising

larabettini1974 : RT @oppoxxum: ma che cazzo vi stupite per Zorzi contro Soleil? Era chiarissimo che non sarebbe mai stato dalla sua parte quando 1) il suo… - chiara_sciuto : RT @oppoxxum: ma che cazzo vi stupite per Zorzi contro Soleil? Era chiarissimo che non sarebbe mai stato dalla sua parte quando 1) il suo… - simone_volponi : Ne approfitto per dire ai fan di Zorzi di sostenere la sua amica Jessica. Contro le prese per il... #GFvip #tzvip - maximassimo78 : RT @oppoxxum: ma che cazzo vi stupite per Zorzi contro Soleil? Era chiarissimo che non sarebbe mai stato dalla sua parte quando 1) il suo… - ErikaM10212377 : RT @InstantCrush00: Anche Zorzi contro i teatrini di Soleil ?? io di lui mi fiderei #gfvip -