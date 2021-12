Usa, sì al dialogo ma alcune proposte russe inaccettabili (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Siamo pronti a discutere" le proposte di Mosca sulla sicurezza europea "ma ci sono alcune cose nel loro documento che i russi sanno che sono inaccettabili". Lo ha riferito un alto dirigente Usa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Siamo pronti a discutere" ledi Mosca sulla sicurezza europea "ma ci sonocose nel loro documento che i russi sanno che sono". Lo ha riferito un alto dirigente Usa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa dialogo Usa, sì al dialogo ma alcune proposte russe inaccettabili "Siamo pronti a discutere" le proposte di Mosca sulla sicurezza europea "ma ci sono alcune cose nel loro documento che i russi sanno che sono inaccettabili". Lo ha riferito un alto dirigente Usa, aggiungendo che l'amministrazione Biden dovrebbe rispondere al Cremlino "la prossima settimana con una proposta più concreta" sui colloqui dopo aver consultato gli alleati europei. La stessa ...

Mosca alla Nato e agli Usa: 'Ritiratevi dall'Europa dell'Est' ...dispiegati missili a raggio intermedio in zone da cui potrebbero colpire le parti e agli Usa ... 'Qualsiasi dialogo con la Russia dovrebbe anche affrontare le preoccupazioni della Nato sulle azioni di ...

USA e Russia: Putin propone un accordo di pace Le tensioni tra USA e Russia potrebbero stemperarsi? Nel frattempo, Putin propone un accordo di pace vero e proprio.

