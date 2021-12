Uomini e Donne: Roberta Giusti ha scelto (spoiler) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roberta Giusti - Uomini e Donne Fine del trono anche per Roberta Giusti. Nel corso della registrazione della puntata di Uomini e Donne, avvenuta ieri sera, la giovane tronista – l’unica ancora in carica dallo scorso settembre – ha fatto la sua scelta finale, concludendo il suo percorso all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Come riportato da Il Vicolo delle News, Roberta ha scelto di conoscere al di là delle telecamere Samuele Carniani. Un epilogo che, qualche puntata fa, era stato pronosticato dall’ospite Giulia De Lellis. La conduttrice di Giortì aveva consolato il ragazzo sottolineando che, dal suo punto di vista, la Giusti era più interessata a lui rispetto a Luca Salatino, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021)Fine del trono anche per. Nel corso della registrazione della puntata di, avvenuta ieri sera, la giovane tronista – l’unica ancora in carica dallo scorso settembre – ha fatto la sua scelta finale, concludendo il suo percorso all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Come riportato da Il Vicolo delle News,hadi conoscere al di là delle telecamere Samuele Carniani. Un epilogo che, qualche puntata fa, era stato pronosticato dall’ospite Giulia De Lellis. La conduttrice di Giortì aveva consolato il ragazzo sottolineando che, dal suo punto di vista, laera più interessata a lui rispetto a Luca Salatino, ...

