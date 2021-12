Tronchetto di natale, niente cottura, pronto in 10 minuti. Buonissimo! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Avete bisogno di una ricetta super golosa e velocissima da servire durante il pranzo di natale? niente paura, in un paio di minuti riuscirete a lasciare i vostri commensali a bocca aperta. La ricetta di oggi è quella del Tronchetto di natale ma senza cottura. Mi spiego meglio: di solito questo dolce è fatto con la pasta biscotto. Invece la ricetta di oggi sostituisce la pasta biscotto con delle semplici fette di Pan Brioscè, si avete capito bene quello in vendita già pronto. In questo modo il forno verrà ovviamente messo da parte e potremo preparare un ottimo Tronchetto di natale in soli 10 minuti. Non ci credi? ! Base del Tronchetto Gli ingredienti che occorrono per preparare il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Avete bisogno di una ricetta super golosa e velocissima da servire durante il pranzo dipaura, in un paio diriuscirete a lasciare i vostri commensali a bocca aperta. La ricetta di oggi è quella deldima senza. Mi spiego meglio: di solito questo dolce è fatto con la pasta biscotto. Invece la ricetta di oggi sostituisce la pasta biscotto con delle semplici fette di Pan Brioscè, si avete capito bene quello in vendita già. In questo modo il forno verrà ovviamente messo da parte e potremo preparare un ottimodiin soli 10. Non ci credi? ! Base delGli ingredienti che occorrono per preparare il ...

