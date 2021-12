Tottenham, Conte: “Pronti a giocare, ma regole siano uguali per tutti” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Siamo Pronti a rispettare le regole, siamo Pronti a giocare e a fare quello che ci diranno di fare. Ma le regole devono essere uguali per tutti“. Così Antonio Conte, allenatore del Tottenham, commenta il difficile momento degli Spurs. Il club inglese infatti sta per tornare in campo, domenica contro il Liverpool, dopo due settimane di stop per via dei numerosi contagi Covid che hanno colpito diverse squadre di Premier League. “Siamo Pronti a fare quello che la Premier decide di fare – ha spiegato Conte -. Quello che ci è accaduto col Rennes è stato un grosso problema: avevamo nove giocatori e sette membri dello staff positivi e nessuno voleva prendere una decisione. La situazione non è semplice per ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Siamoa rispettare le, siamoe a fare quello che ci diranno di fare. Ma ledevono essereper“. Così Antonio, allenatore del, commenta il difficile momento degli Spurs. Il club inglese infatti sta per tornare in campo, domenica contro il Liverpool, dopo due settimane di stop per via dei numerosi contagi Covid che hanno colpito diverse squadre di Premier League. “Siamoa fare quello che la Premier decide di fare – ha spiegato-. Quello che ci è accaduto col Rennes è stato un grosso problema: avevamo nove giocatori e sette membri dello staff positivi e nessuno voleva prendere una decisione. La situazione non è semplice per ...

Il Tottenham di Antonio Conte si appresta a tornare in campo domenica dopo due settimane: il focolaio Covid che ha colpito gli Spurs e poi le rivali ha fatto sì che le ultime tre gare fra Europa ...