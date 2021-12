Taranto, scoperto falso ginecologo: molestate più di 400 donne in tutta Italia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un finto ginecologo, arrivato a molestare più di 400 donne con il pretesto di diagnosi gravi. È quanto emerso dalle indagini della procura di Taranto, che accusa un uomo di 40 anni di aver telefonato per mesi a donne sconosciute in tutta Italia chiedendo loro di spogliarsi in videochiamata. La scusa quella di una visita per problemi di salute, come infezioni vaginali gravi. Un caso emerso anche con la denuncia di una 24enne, che a inizio novembre aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una chiamata di un finto ginecologo, a conoscenza dei suoi dati anagrafici e sanitari. Nella telefonata anonima, l’uomo faceva pensare di essere informato degli esami effettuati dalla vittima, chiedendo di fare una visita ginecologica in videochiamata. Una denuncia diventata ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un finto, arrivato a molestare più di 400con il pretesto di diagnosi gravi. È quanto emerso dalle indagini della procura di, che accusa un uomo di 40 anni di aver telefonato per mesi asconosciute inchiedendo loro di spogliarsi in videochiamata. La scusa quella di una visita per problemi di salute, come infezioni vaginali gravi. Un caso emerso anche con la denuncia di una 24enne, che a inizio novembre aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una chiamata di un finto, a conoscenza dei suoi dati anagrafici e sanitari. Nella telefonata anonima, l’uomo faceva pensare di essere informato degli esami effettuati dalla vittima, chiedendo di fare una visita ginecologica in videochiamata. Una denuncia diventata ...

