SuperG sulla Saslong | Paris ci prova Goggia vola nelle prove in Val d' Isere

Advertising

raceskimagazine : Sulla Saslong è tempo di superG - FashionluxuryI : A CORTINA PRENDE FORMA LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE: INIZIATO L’ALLESTIMENTO DELLA FINISH AREA Le rag… - GazzettinoL : SCI: Grande prova dell'italiana Sofia Goggia sulla pista svizzera. L'azzurra non ha vinto il primo superG di St. Mo… - sportli26181512 : Sci, SuperG St. Moritz: vince Gut-Behrami, Goggia seconda: Grande gara di Sofia Goggia sulla pista svizzera: l'azzu… - RaiSport : #Sci Domani #SuperG femminile a Saint Moritz Attenzione puntata sulla nostra Sofia #Goggia Diretta dalle ? 10:30 s… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperG sulla

Tocca come sempre aldella Valgardena aprire oggi la lunga trasferta tra le Dolomiti della Coppa del Mondo di sci alpino. Ma proprio nella prova veloceSaslong anche quest'anno gli azzurri non sono tra i ......Birds of Prey, Alexander Aamodt Kilde pare fare sul serio anche in Val Gardena,... "In vista deldi domani sceglieremo un buon numero: la pista mi da buone sensazioni, c'è un po' di ...Tocca come sempre al superG della Valgardena aprire oggi (ore 11.45, diretta RaiSport ed Eurosport) la lunga trasferta tra le Dolomiti della Coppa del Mondo di sci alpino. Ma proprio nella prova veloc ...Si apre la due giorni in Val Gardena con il superG odierno. Il principale favorito sulla Saslong è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche perchè la Norvegia ha ottenuto cinque successi nelle ulti ...