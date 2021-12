Advertising

plataniarobert1 : Roma, più di 50 le scuole occupate dagli studenti da settembre. Domani in piazza con i sindacati… - SecolodItalia1 : Scuole occupate in corteo a Roma: i collettivi impongono la protesta con picchetti ed esterni… - qn_lanazione : Scuole occupate a Firenze: proteste anche all'Elsa Morante - NinaIIIPaola : '...Manganelli, spintoni e repressione è quello che riceviamo dal governo come si è visto stamattina all’occupazion… - caterita2008 : @NOprisonersEVER @semplici8 @the___now @klaatu29 @Lukazzu @tamistars @JessRab94943151 @deb8479eaeef410 @paolinab… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole occupate

Non si ferma l'onda lunga delle occupazioni. L'ultima in ordine di tempo riguarda l'Isis Elsa Morante , che stamattina ha deciso di occupare. Cancelli chiusi, prof fuori. "Abbiamo preso questa ...... ospedali e terapie intensive sonodi un terzo rispetto allo scorso anno". Sono intanto 9.415 gli alunni, 683 le classi e 567 gli operatori dellein quarantena per Covid in Lombardia. ...Presentata nella sede di Infomedia l’iniziativa finanziata dal Governo per sostenere allievi e famiglie della Livio Tempesta con laboratori pomeridiani anche innovativi per far crescere le coscienze m ...“Il Disco del Sole” si arricchisce di cinque nuove canzoni, dopo il lancio del singolo “Il Boom” che ha accompagnato il lancio del Jova Beach Party 2022, al via da luglio. “Queste mie nuove canzoni ch ...