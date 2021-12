Sci di fondo, orari gare fine settimana Dresda: programma, tv, streaming, italiani convocati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Weekend veloce in Germania, a Dresda: si va in scena infatti con una sprint e una team sprint che hanno spesso e volentieri diviso l’opinione sia pubblica che degli addetti ai lavori in virtù della particolarità dello scenario. E questa non è certo una grande novità. Ultime gare, queste, prima di Natale ed evidentemente del Tour de Ski, che prenderà la parte finale di dicembre e quella iniziale di gennaio. La tecnica libera può favorire Federico Pellegrino, che però ha iniziato non nel migliore dei modi la stagione. Al femminile Elisa Brocard, Greta Laurent e Nicole Monsorno. Dei sette nomi schierati, nessuno presenta profili di novità all’interno del panorama di una Coppa del Mondo che d’azzurro, fino a questo momento, ne sta vedendo proprio poco. La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Dresda nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Weekend veloce in Germania, a: si va in scena infatti con una sprint e una team sprint che hanno spesso e volentieri diviso l’opinione sia pubblica che degli addetti ai lavori in virtù della particolarità dello scenario. E questa non è certo una grande novità. Ultime, queste, prima di Natale ed evidentemente del Tour de Ski, che prenderà la parte finale di dicembre e quella iniziale di gennaio. La tecnica libera può favorire Federico Pellegrino, che però ha iniziato non nel migliore dei modi la stagione. Al femminile Elisa Brocard, Greta Laurent e Nicole Monsorno. Dei sette nomi schierati, nessuno presenta profili di novità all’interno del panorama di una Coppa del Mondo che d’azzurro, fino a questo momento, ne sta vedendo proprio poco. La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà anel ...

Advertising

latitudes_life : Dossier Montagne del Veneto: sci di fondo, ciaspole, e il richiamo della foresta - paolo_ortenzi : Se trovo quello/quella che ieri ha fatto cagare il cane nei binari della pista di sci di fondo, lo impalo con il mi… - zazoomblog : Sci di fondo Coppa del Mondo Dresda 2021. La Svezia mira a chiudere in bellezza nel suo feudo - #fondo #Coppa… - OA_Sport : Sci di fondo: a Dresda si riparte con la voglia svedese di far bene nel suo feudo storico - ilpodsport : #AltriSport Sci di fondo, Alpen Cup: undici azzurri convocati per St. Ulrich #ilpodsport -