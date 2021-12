Rugby | Challenge Cup | Benetton e Zebre troppo fallose cedono con Gloucester e Tolone

(Di sabato 18 dicembre 2021) Serata all’insegna delconTreviso eParma entrambe impegnate nel secondo weekend diCup, con i biancoverdi ospiti dele il XV federale in trasferta a. Arrivano due sconfitte, ma alcuni segnali positivi da entrambe le squadre. Ainizia bene Treviso, che nei primi minuti fa la partita e conquista una punizione al 9’ per portarsi in vantaggio con il calcio di Rhyno Smith. Al 13’ ancora un fallo inglese e ancora Smith dalla piazzola. Reagisce, alza i ritmi di gioco e quasi al quarto di gioco è Singleton a trovare la via per la prima meta del match. Bis di Meehan al 24’ eche prova la fuga sul 12-6. Peggiorano le cose per Treviso al 28’, quando Michele Lamaro ...

Si giocherà al Kinsgholm Stadium con il Benetton che va in Inghilterra per aprire la campagna europea in Challenge Cup. I biancoverdi fanno parte della Pool B con Gloucester, Lione, Perpignan. Secondo appuntamento di Challenge Cup per le Zebre Parma, che dopo la sconfitta all'esordio contro Biarritz affrontano il secondo club di Top 14 in una settimana e lo fanno a Tolone. Sfida difficile.