Roberto Mancini sul sorteggio di Nations League: “Gruppo divertente…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’urna di Nyon è stata matrigna per la Nazionale italiana di calcio che è stata inserita in un Gruppo di Nations League al limite del complesso. Con gli Azzurri campioni d’Europa, infatti, ci saranno anche i vice campioni europei dell’Inghilterra, la sempre forte Germania e l’Ungheria di Marco Rossi. Un girone di Lega A che somiglia, senza mezzi termini, ad una fase finale di un Mondiale. Roberto Mancini, CT dell’Italia, si è espresso sul difficile accoppiamento. Le parole di Roberto Mancini Il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana ha commentato il sorteggio parlando, ovviamente, di raggruppamento capitato agli Azzurri: “È un bel girone, sarà sicuramente un Gruppo divertente – è il commento del c.t. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’urna di Nyon è stata matrigna per la Nazionale italiana di calcio che è stata inserita in undial limite del complesso. Con gli Azzurri campioni d’Europa, infatti, ci saranno anche i vice campioni europei dell’Inghilterra, la sempre forte Germania e l’Ungheria di Marco Rossi. Un girone di Lega A che somiglia, senza mezzi termini, ad una fase finale di un Mondiale., CT dell’Italia, si è espresso sul difficile accoppiamento. Le parole diIl Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana ha commentato ilparlando, ovviamente, di raggruppamento capitato agli Azzurri: “È un bel girone, sarà sicuramente undivertente – è il commento del c.t. ...

