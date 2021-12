Papa | Tutti abbiano accesso ai vaccini | è una questione di giustizia

Advertising

bambinogesu : Tanti auguri Papa Francesco! 'Sei il papà di tutti noi' scrive Luca. 'Ti regalo delle macchinucce e un bacetto' è… - Avvenire_Nei : Vaticano. Papa Francesco dà vita alla Fondazione «Fratelli tutti» - VanityFairIt : Papa Francesco compie 85 anni. A lui, e a tutti i Sagittario che compiono gli anni oggi, tanti, tantissimi auguri ??… - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Vaccini, Papa: 'Tutti abbiano accesso, è questione di giustizia' - renderevisto : @matteosalvinimi Io ricordo a tutti che il signor Salvini aveva detto che il Papa è uno e si chiama Benedetto. E ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Tutti

'E' importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini'. Lo ha ribaditoFrancesco, nel giorno del suo 85esimo compleanno, ricevendo i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede. 'Non è una questione di convenienza o di cortesia, ma di giustizia. Il Covid sta ancora ...Ringraziocoloro che mi hanno scritto e sono vicini a me e alla mia famiglia'.Papa Francesco si rivolge ai nuovi ambasciatori presso la Santa Sede (Fonte: Vatican News) “Affrontare in maniera solidale povertà, emigrazione, terrorismo, cambiamento climatico” “Affrontare non solo ...Deborah Compagnoni, la ex campionessa di sci, prova a raccontare la sua sofferenza dopo la morte del fratello Jacopo, travolto ieri da una valanga in Valfurva. “Voglio ricordarlo - dice l'olimpionica ...