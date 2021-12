Omicidio Diabolik | preso il killer del capo ultrà della Lazio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA - Arrestato ildi Fabrizio Piscitelli, noto come, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistratiDda di Roma, hanno proceduto ...

, storico capo ultrà della Curva Nord della Lazio, era stato ucciso su una panchina al Parco degli Acquedotti. Secondo gli inquirenti l'è maturato nell'ambito di contrasti per il ......come, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon accusato di...Fabrizio Piscitelli , alias Diabolik , era stato ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli acquedotti, zona sud-est di Roma, Piscitelli, 53 anni, ...ROMA. Ha un nome il killer che ha ammazzato Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio noto come Diabolik. Si tratta di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso: è l ...