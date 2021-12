Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: Quadarella in finale negli 800 sl, bene le staffette 4×50 (Di venerdì 17 dicembre 2021) La seconda giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta si è aperta con una buona notizia per l’Italia. Nella staffetta 4×50 mista femminile, le azzurre si sono infatti qualificate per la finale. Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro hanno chiuso al secondo posto dietro al Canada nella propria semifinale, staccando il pass per l’atto conclusivo con il tempo di 1:45.48. Al momento Stati Uniti sopra a tutti, ma in finale tutto potrà accadere. Agrodolci invece le batterie per i 200 stile libero uomini. Matteo Ciampi, secondo nella sua serie in 1:42.99, si è infatti qualificato per la finale con l’ottavo tempo. Nulla da fare, purtroppo, per Marco De Tullio, che nuota in 1:45.63 ed è ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) La seconda giornata deidi Abudiinsi è aperta con una buona notizia per l’Italia. Nella staffettamista femminile, le azzurre si sono infatti qualificate per la. Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro hanno chiuso al secondo posto dietro al Canada nella propria semi, staccando il pass per l’atto conclusivo con il tempo di 1:45.48. Al momento Stati Uniti sopra a tutti, ma intutto potrà accadere. Agrodolci invece le batterie per i 200 stile libero uomini. Matteo Ciampi, secondo nella sua serie in 1:42.99, si è infatti qualificato per lacon l’ottavo tempo. Nulla da fare, purtroppo, per Marco De Tullio, che nuota in 1:45.63 ed è ...

