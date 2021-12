Muore a 62 anni l’ex-bassista e co-fondatore dei ‘The Roots’: combatteva contro un cancro (Di venerdì 17 dicembre 2021) È morto all’età di 62 anni, Leonard Hubbard, uno dei co-fondatori della band hip-hop ‘The Roots’. Il musicista aveva preso parte ai primi sette album della band. La morte del bassista è stata confermata dalla moglie Stephanie, che ha spiegato come Leonard stesse combattendo da diversi anni contro un cancro. Leggi anche -> Muore a 65 anni Deon Estus, bassista degli Wham! e collaboratore di George Micheal Un tributo al musicista è stato, ovviamente, divulgato sulla pagina Twitter dei ‘The Roots’. Nel tweet si legge: “È con cuore pesante che diciamo addio al nostro fratello Leonard Nelson Hubbard. Possa la tua morte portare pace alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 dicembre 2021) È morto all’età di 62, Leonard Hubbard, uno dei co-fondatori della band hip-hop. Il musicista aveva preso parte ai primi sette album della band. La morte delè stata confermata dalla moglie Stephanie, che ha spiegato come Leonard stesse combattendo da diversiun. Leggi anche ->a 65Deon Estus,degli Wham! e collaboratore di George Micheal Un tributo al musicista è stato, ovviamente, divulgato sulla pagina Twitter dei. Nel tweet si legge: “È con cuore pesante che diciamo addio al nostro fratello Leonard Nelson Hubbard. Possa la tua morte portare pace alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai ...

Advertising

fattoquotidiano : Livorno, muore a 59 anni in ospedale dopo aver rifiutato la terapia intensiva. Il medico: “Ha detto no a ogni aiuto” - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - paolaokaasan : RT @Dakini02478820: Frosinone, giovane mamma muore nel sonno a soli 39 anni: arresto cardiaco - Gilbert60842263 : RT @FilcaCisl: Incidente sul lavoro in un cantiere di #Ischia: cade da impalcatura, muore operaio edile di 50 anni. -