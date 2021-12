La grande ansia di Fedez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Io misuro tutto in quantami dà il futuro, non ho altri metri di misurazione”., The Ferragnez, 2021. Una descrizione di sé che si addice a un mucchio di persone (nello specifico, il rapper aggiunge che due cose sul fatto che Leone va a scuola lo preoccupano). Viene da chiedersi perché non fare uno spin off interamente dedicato all’di. Anche perché parrebbe, e il condizionale è d’obbligo, che ladifferenza caratteriale tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni sia proprio questa: lui, un agglomerato d’. Lei (che pure avrà la sua fetta di ‘ansiella’: così va il mondo, ci si può fare poco) più rilassata e addirittura ottimista nei confronti del futuro. Da qui, i piccoli scontri tra i due e la scelta di fare della terapia di coppia il filo narrativo ...